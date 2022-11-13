Генсек НАТО: российско-украинская война должна разрешиться на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал работать над укреплением украинских позиций, но при этом не преуменьшать угрозу со стороны России.

"Мы не должны совершать ошибку и недооценивать Россию. Российская армия сильна и многочисленна. Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Что мы должны сделать, так это укрепить позиции Украины. Единственный способ прийти к разрешению российско-украинского конфликта - на поле боя. Много войн решались за столом переговоров, но это не тот случай", - цитируют украинские СМИ Столтенберга.

Также генсек НАТО подчеркнул, что Украина сама должна решить, какие условия приемлемы для переговоров. По его словам, в поражении Москвы заинтересован не только украинский народ: "Победа Украины нужна не только самой Украине. У НАТО также есть интерес не допустить победы Путина. Если Путин выиграет, это сделает мир более опасным и уязвимым".