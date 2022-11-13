Основатель Amazon передаст большую часть состояния на борьбу с изменением климата

Основатель Amazon Джефф Безос заявил в интервью CNN, что планирует передать большую часть своего состояния в размере 124 миллиардов долларов при жизни на борьбу с изменением климата и поддержку людей, «которые могут объединить человечество перед лицом глубоких социальных и политических разногласий».

Хотя обещание Безоса не содержало подробностей, это первый раз, когда он объявил, что планирует раздать большую часть своих денег. Критики упрекнули Безоса за то, что он до сих пор не присоединился к «Клятве дарения» (The Giving Pledge, филантропическая кампания, начатая в июне 2010 года американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом).