Путин наградил жену Кадырова

Рамзан и Медни Кадыровы воспитывают 14 детей, двое из них приемные. Старшие сыновья якобы участвуют в войне в Украине. Об этом писал у себя в телеграм-канале Кадыров.

Звание «Мать-героиня» присваивали в СССР женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Его учредили в годы Второй мировой войны, когда погибли миллионы людей, и население Союза значительно сократилось. Последний раз его присваивали в 1991 году.