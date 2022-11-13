В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с директором Бюро по странам Восточной Европы и Центральной Азии Международной организации труда (МОТ) Ольгой Кулаевой.

Министр Сахиль Бабаев рассказал гостье про реформы, проведенные в Азербайджане в последние годы в сфере труда, занятости и социальной защиты, и отметил, что в процессе этих реформ осуществляется активное сотрудничество с МОТ.

Бабаев сообщил о подготовке Стратегии занятости и системы страхования от безработицы, адаптированных к целям устойчивого развития в Азербайджане, поддержке занятости молодежи, реализации программы самозанятости, изучении международного опыта по ликвидации неформальной занятости, совершенствовании системы производственного обучения, подчеркнув важность работ, проводимых в сотрудничестве с МОТ на местах.

Отмечалось, что в Азербайджане уже завершается ратификация Конвенции № 155 «Об охране труда и гигиене труда». Всего Азербайджан присоединился к 58 конвенциям МОТ. Также было заявлено, что готовится новый проект Страновой программы по достойному труду, который будет подписан совместно с МОТ. Отмечалось, что приоритеты новой программы будут полностью соответствовать «Рамочному документу по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы».

Кулаева отметила, что за прошедший период был сформирован положительный опыт сотрудничества между Азербайджаном и МОТ, и отношения постоянно расширяются.

На встрече также обсуждались вопросы создания Центра охраны труда, организация обучения инспекторов, совершенствование системы оплаты труда, реализация стратегии занятости на 2019-2030 годы, организация совещаний на уровне экспертов по новым стандартам и другие темы.