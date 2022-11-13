Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов (373 млн США), сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо на саммите «Большой двадцатки» на Бали.

«Сегодня на саммите G20 на Бали в Индонезии премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине 500 млн в рамках дополнительной военной помощи», - говорится в заявлении офиса премьер-министра.

Эти средства будут выделены из объявленного на 2022 год бюджета помощи Украине и пойдут на закупку военного оборудования, оборудования для наблюдения и связи, топлива и медикаментов.

С февраля текущего года объем выделенной Канадой военной помощи Киеву превысил 600 млн долларов США.