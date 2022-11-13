В МИД Украины назвали условия мирных переговоров с Россией

Представитель МИД Украины Олег Николенко написал на своей странице в Facebook, что формула для мирных переговоров с Россией остается прежней.

Как отметил Николенко, мирные переговоры можно начать при условии незамедлительного прекращения боевых действий Москвой, вывода войск с территории Украины, восстановления территориальной целостности страны, а также выплаты ущерба и предоставления надежных гарантий того, что агрессия не повторится.

При иных условиях достижение устойчивого мира не представляется возможным, отметил он.