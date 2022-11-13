Отдел информации 20:14

Правительство Израиля поручило военно-промышленным компаниям страны, занимающимся производством беспилотных летательных аппаратов, разработать быстрые и дальнобойные дроны для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Информацию об этом распространила израильская пресса. На прошлой неделе бывший министр правительства Израиля от партии «Ликуд» Цахи Ханегби заявил в интервью местным СМИ, что новое правительство Биньямина Нетаньяху без колебаний примет меры по уничтожению ядерных объектов Исламской Республики, если получит информацию о том, что Иран приступил к производству ядерного оружия.

Напомним, партия Биньямина Нетаньяху была поддержана большинством голосов на последних внеочередных парламентских выборах. В результате политик, известный своей бескомпромиссной позицией по отношению к Ирану, готовится вновь занять пост премьер-министра. «По моему мнению, у него не будет другого выбора, кроме как нанести удар по ядерным объектам Ирана. Нетаньяху последует примеру предыдущих премьер-министров, которые приказали уничтожить ядерные объекты в Ираке в 1981 году и в Сирии в 2007 году», — сказал Ханегби. Между тем издание Breaking Defense, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве, сообщило, что израильское правительство уже поручило отечественным производителям беспилотников, в том числе Elbit и Aero Sentinel (в 2015 году в Израиле было 9 стартапов по производству вооруженных беспилотников), сконструировать скоростные БПЛА для будущих ударов по Ирану.

По данным Breaking Defense, по крайней мере три вооруженных БПЛА, которые могут быть использованы для атаки на ядерные объекты Ирана, уже находятся на разных этапах готовности. Работы включают как модернизацию существующих моделей (к примеру, Hermes-450 компании Elbit), так и производство совершенно новых дронов. Беспилотники должны будут летать на большие расстояния – «далеко, очень далеко» от Израиля, как выразился один источник. Также они должны будут парить незамеченными в течение длительного времени, иметь возможность дозаправляться в воздухе и не производить шума. И, конечно же, должны быть способны нести боеголовки большой мощности. Следует отметить, что у Израиля есть готовый план нанесения ударов по ядерным объектам Ирана с помощью истребителей F-35 и F-16. Израильские ВВС периодически проводят военные учения с целью убедиться в том, что истребители смогут пролететь 2000 километров до Ирана и вернуться обратно. Тем не менее, нанесение ударов израильскими истребителями по ядерным объектам Ирана и их возвращение считается рискованной операцией, поскольку необходимо учитывать такие варианты, как дозаправка в воздухе или посадка поврежденных самолетов на резервные аэродромы. Теперь Израиль для нанесения ударов по Ирану планирует использовать беспилотники, что позволит провести операцию, не рискуя человеческими жизнями.