Футбольный праздник в Баку: играли 32 команды, а победили Сураханы ВИДЕО
Завершился детский футбольный турнир среди команд сел и поселков, организованный Министерством молодежи и спорта, Bakı Abadlıq Xidməti и АФФА.
Решающие игры проходили на поле Академии тенниса. В матче за 3-е место команда Мехдиабада в серии пенальти одолела Бина и завоевала бронзовые медали.
Перед финальной игрой была организована музыкальная программа, а такие известные футболисты, как Эмин Махмудов, Руслан Абышов и Эмиль Балаев, приняли участие в автограф-сессии.
В матче за золото встречались Йени Сураханы и Сабунчи. Со счетом 1:0 победили сураханцы, ставшие победителями впервые проведенного соревнования.
Лучшим игроком турнира был признан Рагим Гусейн из Йени Сураханы. Лучший вратарь – Ринат Атаханов (Сабунчи), лучший бомбардир турнира – Ниджат Гардашов (Бинагади), забивший 11 голов.
Награды вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, замминистра Мариана Василева, генсек НОК Азербайджана Азер Алиев, замдиректора Bakı Abadlıq Xidməti Вугар Мюфид-заде, президент Федерации тенниса Азербайджана Октай Асадов, вице-президент АФФА Рауф Алиев и глава исполнительной власти Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев.
Призеры турнира получили медали и дипломы. Фарид Гаибов вручил чемпионам главный приз – специальный кубок.
Помимо этого, всем участникам турнира от компании İSMA bikes Azərbaycan были подарены велосипеды.
Напомним, в турнире принимали участие более 350 детей 2010-11-х годов рождения. 32 команды были поделены на восемь групп. Далее участники играли в плей-офф.
Основная цель проведения турнира – развитие и популяризация детского футбола и спорта в целом.