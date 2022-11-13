Завершился детский футбольный турнир среди команд сел и поселков, организованный Министерством молодежи и спорта, Bakı Abadlıq Xidməti и АФФА.

Решающие игры проходили на поле Академии тенниса. В матче за 3-е место команда Мехдиабада в серии пенальти одолела Бина и завоевала бронзовые медали.

Перед финальной игрой была организована музыкальная программа, а такие известные футболисты, как Эмин Махмудов, Руслан Абышов и Эмиль Балаев, приняли участие в автограф-сессии.

В матче за золото встречались Йени Сураханы и Сабунчи. Со счетом 1:0 победили сураханцы, ставшие победителями впервые проведенного соревнования.

Лучшим игроком турнира был признан Рагим Гусейн из Йени Сураханы. Лучший вратарь – Ринат Атаханов (Сабунчи), лучший бомбардир турнира – Ниджат Гардашов (Бинагади), забивший 11 голов.