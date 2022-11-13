Президент Армении: Альтернативы миру с Азербайджаном нет

Ереван готов к открытию границ и установлению дипотношений с Анкарой без предусловий, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с молодыми депутатами ПА ОБСЕ, пишут армянские СМИ.

Хачатурян заявил, что «такая возможность была еще 13 лет назад, но процесс результатов не дал».

По его словам, Ереван готов и к установлению мира на Южном Кавказе. «Этому альтернативы нет», - подчеркнул президент Армении.