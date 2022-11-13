Афганистан возвращает средневековые наказания и казни
В Афганистане преступников начнут закидывать камнями, отрубать конечности и устраивать публичные казни. Такой приказ отдал лидер правящего в Афганистане движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада, пишет The Guardian.
По данным издания, Хайбатулла Ахундзада приказал судьям полностью реализовывать законы шариата, которые касаются преступлений, например, краж, убийств и прелюбодеяний.
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