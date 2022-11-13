В Европе назвали стоимость военной помощи Украине

Евросоюз предоставил военную помощь Украине на 8 миллиардов евро. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишут зарубежные СМИ.

«Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум 8 млрд евро. Это 45% от усилий США», - сказал он на пресс-конференции.

Жозеп Боррель подчеркнул, Европа никогда не рассчитывала, что санкции позволят закончить боевые действия в Украине. «Санкции ослабляют экономику России, ее военные возможности и возможности получения новых технологий», - отметил он.