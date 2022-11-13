На прошлой неделе в Париже состоялся Форум мира, выступая на котором, президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о «возможности прекращения войны» в Украине, а также о других конфликтах. Базирующаяся в Лондоне газета Globe Echo отнеслась к этому выступлению скептически, указав, что, вопреки попыткам Макрона представить себя в качестве президента-посредника, «достигшего многих дипломатических успехов», результаты его амбиций на самом деле являются спорными.

В ходе парижского форума Макрон попытался оживить шаткий диалог между лагерем президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его оппонентами, вывести страну из политического тупика, однако его усилия не привели к каким-либо переменам.

Газета пишет, что Макрон также пытался выступить посредником между Демократической Республикой Конго и Руандой, Болгарией и Северной Македонией, но и эти инициативы не увенчались успехом. Посреднические усилия президента Франции по прекращению войны в Украине и попытки привлечь на свою сторону Путина также не дали никаких результатов. А еще Макрон пытается стать посредником между Азербайджаном и Арменией на переговорах по мирному договору.

«По словам источника, связанного с дипломатическими кругами, Баку и Москва не хотят посредничества Макрона», — сообщает газета.