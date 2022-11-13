Дипломатический источник: «Баку и Москва не хотят посредничества Макрона» главное на этот час
На прошлой неделе в Париже состоялся Форум мира, выступая на котором, президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о «возможности прекращения войны» в Украине, а также о других конфликтах. Базирующаяся в Лондоне газета Globe Echo отнеслась к этому выступлению скептически, указав, что, вопреки попыткам Макрона представить себя в качестве президента-посредника, «достигшего многих дипломатических успехов», результаты его амбиций на самом деле являются спорными.
В ходе парижского форума Макрон попытался оживить шаткий диалог между лагерем президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его оппонентами, вывести страну из политического тупика, однако его усилия не привели к каким-либо переменам.
Газета пишет, что Макрон также пытался выступить посредником между Демократической Республикой Конго и Руандой, Болгарией и Северной Македонией, но и эти инициативы не увенчались успехом. Посреднические усилия президента Франции по прекращению войны в Украине и попытки привлечь на свою сторону Путина также не дали никаких результатов. А еще Макрон пытается стать посредником между Азербайджаном и Арменией на переговорах по мирному договору.
«По словам источника, связанного с дипломатическими кругами, Баку и Москва не хотят посредничества Макрона», — сообщает газета.
В статье говорится, что контакт президента Франции с Путиным и его призыв к прекращению войны в Украине путем переговоров вызвали разочарование в Киеве.
«Он хочет сыграть посредническую роль», — сказала в интервью AFP бывший посол Франции в Китае, Великобритании и России Сильви Берманн. Экс-дипломат считает, что Макрон «прав, что не сдается», ведь с Путиным в любом случае нужно сохранить канал связи. Тем не менее, Берманн признает, что миссия французского президента «очень сложна», тем более что турецкий коллега Макрона – Реджеп Тайип Эрдоган – «не является его лучшим другом» и, похоже, находится в более удачном положении для осуществления эффективной посреднической функции.