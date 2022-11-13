ЕС усадил Сербию и Косово за стол переговоров

Между представителями Белграда и Приштины в понедельник, 14 ноября, пройдут переговоры касательно выстраивания диалога между Сербией и непризнанной республикой Косово при посредничестве Европейского союза, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом пишут зарубежные СМИ.

«Главные переговорщики начнут сегодня вечером работать в Брюсселе по следующим шагам», - сказал Боррель.

Он также сообщил о готовности созвать лидеров Сербии и Косова, если переговорщикам удастся достичь практических договоренностей до 29 ноября.