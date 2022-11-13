Азербайджанка покончила с собой после пыток в иранской тюрьме

В Иране покончила с собой жительница Южного Азербайджана, уроженка региона Сарайин Ардебильской провинции Ялда Агафезли, которая во время пребывания в тегеранской тюрьме «Герчяк» подверглась физическим и психологическим истязаниям, пишут оппозиционные иранские СМИ.

Во время похорон девушки, организованных под наблюдением сил безопасности, на близких и родных покойной было оказано давление с требованием провести церемонию бесшумно и в узком кругу людей.

Агафезли была арестована во время акции протеста 26 октября в Тегеране.

Девушка была доставлена в один местных изоляторов, откуда ее направили в тюрьму. 6 ноября она была выпущена под залог до суда. 11 ноября Агафезли совершила самоубийство, не оправившись от шока из-за перенесенных пыток.