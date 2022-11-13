Компании Салима Муслимова выигрывали тендеры с помощью подставных лиц

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, во взяточничестве.

Как сообщает haqqın.az, на прошедшем 14 ноября судебном заседании продолжился допрос свидетелей. Сначала был допрошен Эльшан Алиев, учитель в исправительном учреждении. Ранее он был директором ООО Şahbulaq, заключил договор с Министерством труда и социальной защиты населения на строительство домов для семей шехидов. Э.Алиев не участвовал в строительстве домов. По показаниям свидетеля, он занял должность по предложению основателя компании Шахина Гусейнова, финансовыми делами не занимался, никакой деятельности не вел: «Я только подписал контракт. Учредителем был Шахин Гусейнов, он оформил меня директором. Я уволился после подписания контракта. Позже узнал, что контракт был на 12 358 манатов».

Ильгар Намазов, учредитель компании Parlament BT, на допросе в качестве свидетеля заявил, что продал основанную им компанию за 300 манатов некоему Рамазану. Он не знал, чем компания занималась позже.

В своем заявлении в суде свидетель Ибрагим Исмаилов сообщил, что работал в ООО «Араз», которым руководил его дядя Тейюб Исмаилов, и что они выиграли тендер на строительство 23 жилых домов для семей шехидов. За каждый из этих домов они заплатили в общей сложности 69 тысяч манатов, в том числе 3 тысячи манатов сотруднику министерства Натику Азизову.

Свидетель отметил, что на восстановление недостроенных домов в Шемахинском районе было перечислено 345 тысяч манатов: «Эта сумма была слишком мала, и мы вернули деньги. Их получил Фуад Ализаде (в 2005-2014 годах был начальником контрольно-ревизионного отдела, в 2014-2018 годах - начальником Государственной инспекции труда — прим. ред.). Они сами достроили дома».

Свидетель Эльчин Алиев сообщил, что работал начальником Уджарского районного отдела Государственной инспекции труда, в настоящее время - начальник регионального отдела: «За период своей работы я провел проверки в 120-130 предприятиях. В 80 процентах проведенных мною проверок выписывал штрафы. Водителю замначальника Государственной инспекции труда Анару Гулиеву я за полтора года заплатил 800 манатов за подписку на газету». На предварительном следствии свидетель говорил, что отдал Гулиеву 800 манатов, взятых им в ходе проверок. Э.Алиев добавил, что лично денег, взятых в ходе проверки, не получал и иногда даже платил Гулиеву из собственного кармана.

Свидетель Джафар Гаджиев подтвердил свои показания на предварительном следствии. Он работал начальником районной трудовой инспекции №№ 3 и 23: «Находили недочеты и выписывали штрафы. В нашу работу вмешивался начальник сектора Государственной инспекции труда Эмиль Аллахвердиев. Он сам проверял крупные предприятия, денег нам не давал. Насколько я знаю, он получал от крупных предприятий по 1000-1500 манатов».

На предварительном следствии Гаджиев говорил, что Эмиль Аллахвердиев получил по 20 тысяч манатов с каждого крупного предприятия Низаминского района. Свидетель подтвердил свои показания в процессе.

Свидетель Адалят Аскеров заявил, что хотел участвовать в тендере через Этибара Имамалиева: «У нас было две компании, мы выиграли тендер и подписали контракты на 93 503 и на 134 903 маната. С первого контракта я заплатил Имамалиеву 35 тысяч 553 маната, а со второго - 28 тысяч 591 манат. Он передал эти деньги министерству.

Судебный процесс продолжится 21 ноября.

Салим Муслимов был задержан в феврале 2021 года в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. В отношении него был выдан ордер на арест. Муслимов был отпущен под домашний арест в мае 2022 года по состоянию здоровья. Бывшего министра обвиняют во взяточничестве на 13 миллионов манатов и растрате на 14 миллионов манатов. Минфин признали потерпевшим по уголовному делу.