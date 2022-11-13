США ввели санкции против семьи миллиардера Керимова

Министерство финансов Соединенных Штатов наложило санкции на членов семьи миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова. Под ограничения попали супруга бизнесмена Фируза, две дочери Амина и Гульнара, а также его сын Саид Керимов, пишут российские СМИ.

Сам миллиардер уже давно находится под американскими санкциями. Теперь в "черный список" попали племянник Керимова Нариман Гаджиев, которого называют "основным финансовым посредником Керимова", семья Штудхальтеров и некоторые другие близкие люди миллиардера.

Также под санкции попали четыре французские компании, которые, как считают в Минфине США, принадлежат Фирузе Керимовой: Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS и Villa Lexa Estates SAS. Против президента всех четырех компаний Лорина Каца также ввели санкции.

Кроме членов семьи Керимова и связанных с ним бизнесменов, Минфин США ввел блокирующие санкции против швейцарских компаний миллиардера Андрея Гурьева Hlodwig и Adorabella, через них он и его семья владеют долей в компании «Фосагро».