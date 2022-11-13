ЕС ввел санкции против отравителей Навального

В список за применение химического оружия вошли сотрудники ФСБ Алексей «Фролов» Александров, Владимир «Алексеев» Паняев , Иван «Спиридонов» Осипов, Константин «Соколов» Кудрявцев, Станислав Макшаков и Владимир Богданов. Также под ограничения попали директор института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев и один из разработчиков отравляющих веществ класса «Новичок» Артур Жиров.

Алексея Навального отравили 20 августа 2020 года в Томске, ему стало плохо в самолете в Москву. После лечения в берлинской клинике Шаритэ Навальный вернулся в Россию, где его задержали и отправили в тюрьму.