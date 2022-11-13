Украинский суд вынес приговор стрелявшему по многоэтажкам в Мариуполе танкисту

Суд в Украине приговорил к 12 годам лишения свободы воевавшего на стороне России танкиста, который стрелял по жилым многоэтажкам в Мариуполе, сообщает Служба безопасности Украины.

Имя осужденного в сообщении не называется, но указано его прозвище – «Фил». По данным спецслужбы, с 2014 года он воевал на стороне так называемой «ДНР», а с начала полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил РФ. Его задержали в конце апреля в Донецкой области: тогда ВСУ подбили танк Т-72 и взяли мужчину в плен.

По версии следствия, в качестве оператора-наводчика танка Т-72 он не менее 20 раз стрелял по жилым многоэтажкам в Мариуполе.

Ему были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины – «Государственная измена» и «Участие в незаконных вооруженных формированиях». Суд признал его виновным по обеим статьям.