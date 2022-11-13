Кремль подтвердил: переговоры США и России в Турции были

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 14 ноября в Анкаре прошли переговоры между Соединенными Штатами и Россией. Об этом он заявил журналистам, пишут российские СМИ.

"Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны", – сказал Дмитрий Песков.

Директор ЦРУ США Уильям Бернс прибыл в Анкару для переговоров с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, чтобы передать сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия.

"Он не ведет никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование войны в Украине", – сказал чиновник в Белом доме.