США обеспокоены ситуацией в Иране

Соединенные Штаты продолжат вводить односторонние санкции против должностных лиц и властных структур Ирана за подавление протестов и применение силы в отношении участников протестных акций. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Письменное заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями из Ирана о массовых арестах протестующих, выдвигающих законные требования к правительству, систематически лишающему свой народ основных свобод, о фиктивных судебных разбирательствах (в отношении демонстрантов - ред.) и теперь вынесении (одному из них - ред.) приговора к высшей мере наказания", - сказано в заявлении.

"США вместе с партнерами и союзниками во всем мире продолжат посредством (применения - ред.) санкций и других средств добиваться обеспечения подотчетности тех, кто несет ответственность за нынешние злоупотребления (в Иране - ред.)", - указал Джейк Салливан.