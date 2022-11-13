Боррель: ЕС будет стоять на стороне Украины до ее победы

Главы МИД стран Евросоюза договорились продолжить оказывать санкционное давление на Россию и пытаться изолировать ее на международной арене. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишут зарубежные СМИ.

«Мы продолжим изолировать Россию на международной арене, продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России», - заявил он по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе.

Кроме того, Боррель заявил о готовности Евросоюза «стоять на стороне Украины до ее победы».

«Мы подтвердили нашу приоритетную задачу по продолжению поддержки Украины. Мы заслушали обращение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, и мы имели возможность подтвердить ему, что мы будем стоять на стороне Украины до победы Украины», - сказал он.