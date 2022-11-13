Гутерриш надеется на встречу с Лавровым на саммите G20

Генсек ООН Антониу Гутерриш хотел бы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20, который пройдет на Бали. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Фархан Хак, пишут российские СМИ.

«Он (Антониу Гутерриш - ред.) надеется встретиться с Лавровым, договоренности пока нет, но он бы хотел», — сказал Фархан Хак журналистам.