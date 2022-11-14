Главы МИД Азербайджана и Ирана отметили необходимость взаимного диалога

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хусейном Амиром Абдоллахианом, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Байрамов и Абдоллахиан обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в регионе.

Стороны констатировали необходимость разрешения сложившейся в последнее время ситуации в отношениях двух стран, опасений по поводу публичной риторики и других существующих проблем в рамках взаимного диалога и взаимопонимания. В связи с этим была отмечена необходимость наладить отношения между пресс-секретарями министерств иностранных дел.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и отметили важность продолжения контактов.