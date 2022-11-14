В Турции подтвердили встречу глав российской и американской разведок в Анкаре
Встреча директора ЦРУ США Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Анкаре была организована турецкой спецслужбой МИТ, заявил директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун.
«Мы подтверждаем, что руководители российской и американской разведок встречаются в Турции. Эта встреча, организованная МИТ, сделала новый важный вклад Турции и президента Эрдогана в глобальный мир», - сказал Алтун.
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