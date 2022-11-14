Замбия попросила Россию объяснить, как замбиец Лемехани Ньиренда, отбывавший тюремный срок в Москве, оказался на поле боя в Украине, где он был убит, заявил в понедельник министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо. Об этом пишет Reuters.

Какубо отметил, что российская сторона уведомила Замбию о смерти Ньиренды, но не сообщила подробностей.

Ньиренда, поехавший в Россию учиться в университете, отбывал тюремный срок в тюрьме строгого режима на территории Москвы после того, как был осужден за нарушение российского законодательства, сказал Какубо, не уточнив, о каком правонарушении идет речь.

«Правительство Замбии обратилось к властям России с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий наказание в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине», - сказал Какубо.