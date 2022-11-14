Акопян: Во время 44-дневной войны Азербайджан был Украиной

Во время Второй Карабахской войны Армения в глазах международного сообщества была страной-агрессором, оккупировавшей территории другой страны, заявил армянским СМИ депутат фракции «Гражданский договор» Грачья Акопян.

«По моему глубокому убеждению, это связано с тем, что когда, например, шла 44-дневная война, нас в том конфликте можно сравнить так: в глазах мира, мы были Россией, Азербайджан в то время был Украиной, в их глазах мы были страной-агрессором, которая оккупировала территории другой страны», - сказал Акопян.