Залужный: ВСУ не приемлют никаких переговоров, договоренностей, компромиссов

Цель украинской армии – освободить всю украинскую землю от российской оккупации, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

«Украинские военные не приемлют никаких переговоров, договоренностей компромиссов. Переговоры могут начаться только после того, как россияне покинут все оккупированные территории», - сказал Залужный.

По его словам, Генштаб ВС Украины продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведению дальнейших наступательных действий с целью деоккупации всей страны и недопущению прорыва противника на участках вероятного наступления.