NASAMS начали охранять небо Украины

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в строю и охраняют небо над Украиной. Украинскую противовоздушную оборону также усилят американские самоходные ЗРК Avenger, рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, которого цитируют украинские СМИ.

«Avenger, которые нам поставили американские партнеры, имеют собственный радар, могут эффективно работать сразу восемью ракетами Stinger на их базе, которые являются чрезвычайно мобильными», - рассказал он.

По его словам, Avenger начнут работать совместно с комплексами NASAMS и немецкими IRIS-T в «едином информационном поле» – это усилит боевые возможности Украины.

Игнат отметил также, что полученная ранее немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уничтожила 100% целей.