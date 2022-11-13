Арестович: Николаевская область вдруг стала свободной

На Кинбурнской косе располагались российская артиллерия, а также силы РЭБ, но теперь они все уничтожены, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».

«Злые языки утверждают, что там (на Кинбурнской косе – ред.) были российские силы РЭБ, артиллерия и немного охраняющих их десантников. Так вот, их нет. Их больше нет. Живых там не осталось. Николаевская область вдруг стала свободной», - сказал Арестович.

Арестович также сообщил, что в оккупированных Олешках и Голой Пристани (Херсонская область) действуют украинские партизаны: «В этих населенных пунктах постоянно автоматная стрельба, уничтожена батарея «Градов» с охраной полностью и «закошмаренные» отдельные машины, и гуляющие там патрули», - отметил он.