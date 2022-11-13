Украинский МИД призвал Сербию не разрешать вещание RT

Киев призывает Белград не принимать решение о вещании российского телеканала Russia Today на территории Сербии, поскольку предоставление разрешения не будет соответствовать курсу Сербии как страны, стремящейся к членству в ЕС, написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Зарубежные средства массовой информации сегодня, 14 ноября, распространили информацию, что правительство Сербии предполагает возможность рассмотреть разрешение на вещание российской медиа-компании Russia Today.

«Напомню, что в эфирах компании регулярно оправдывается агрессия против Украины и раздаются призывы к геноциду украинцев. RT не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой. Пропаганда и дезинформация, которые распространяет этот канал, не пойдут на пользу сербскому обществу», - резюмирует Николенко.

Он также добавил, что сербское правительство должно осознавать: в любой момент компания RT может начать расшатывать ситуацию уже в самой Сербии.