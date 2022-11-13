Казахи добились отмены концерта Полины Гагариной в Алма-Ате

Концерт Полины Гагариной в Казахстане отменили, после того как в соцсетях активисты выразили возмущение тем, что в страну приедет певица, которая поддерживает войну, пишут казахстанские СМИ.

Выступление Гагариной в рамках ее тура «Обезоружена» должно было состояться в Алма-Ате 14 февраля. Вскоре после его анонса в соцсетях начали появляться посты с критикой организаторов, которые «приглашают в Казахстан известную Z-артистку».

Официально об отмене концерта пока не сообщалось, однако его анонс пропал с официального сайта Гагариной, с сайта организатора концерта и с сайтов крупных билетных агентств.