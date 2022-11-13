В Шеки стартовал «Спортивный фестиваль 2022», организованный Министерством молодежи и спорта. В фестивале, который проходит в местном Олимпийском спорткомплексе, участвуют 149 спортсменов и 35 тренеров из 23 видов спорта.

В рамках фестиваля до 19 ноября планируется проведение различных мастер-классов, развлекательно-обучающей программы, уроков танцев, военно-патриотической подготовки, интеллектуальных игр и других мероприятий.