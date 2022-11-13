Айдын Керимов, автор haqqin.az 03:30

Премьер Великобритании Риши Сунак назвал Россию «государством-изгоем» и предложил план по снижению ее влияния на мировую экономику. По его мнению, странам нужно продолжать снижать зависимость от российских энергоносителей и производить больше продовольствия. Кремлю в последнее время не везет настолько постоянно, что это становится уже тенденцией. Как много было счастливых разговоров о том, что вот уйдет Борис Джонсон – и с ним уйдет ястребиная линия Лондона в отношении российско-украинского конфликта.

Сначала они писали: «Пока, лохматый клоун! Британский премьер Борис Джонсон уходит в отставку. Якобы из-за друга-гомосексуалиста. Но всему виной — его русофобский курс, который вверг Британию в глубокий кризис. Для выхода из пике им пора прекратить гадить России и начать решать внутренние проблемы». Джонсон ушел, а на его место пришла Лиз Трасс. «Такого позора премьера Британия ещё не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», - написала в связи с ее отставкой Мария Захарова. И в каждом сообщении российских официальных лиц было вот это настойчивое: «Вот-вот на Западе придет адекватный лидер, который поймет всю пагубность конфронтации Запада с Россией. И тогда-то уж мы заживем». Словом, что-то вроде поведения Нашей-Раши-Тудей Симоньян, которая после избрания Дональда Трампа рассекала на авто по Москве с американским флагом. Или депутатов российской Госдумы, которые после избрания Трампа пили шампанское.

Примерно такие же ожидания связывала российская элита и после того, как Риши Сунак занял пост британского премьера. Логика Кремля была незатейливой. Он индус? Да. Значит, как всякий индус должен с симпатией относиться к России. И, соответственно, снизит градус российско-британского противостояния. К тому же – он должен больше заниматься решением внутрибританских проблем, чем наращивать присутствие Лондона в российско-украинском конфликте. Невежество представителей российской политической элиты в вопросах международной политики просто вводит в ступор. Родители Сунака, хоть являются панджабцами, но родились в Восточной Африке - отец в Кении, мать в Танганьике. Сам Сунак делал политическую карьеру в Лондоне. К советско-индийскому дружественному наследию, кстати – весьма спорному, он не имеет никакого отношения. Более того, индийцы в британском парламенте и правительстве - это, можно сказать, скрепа.

Первым депутатом-инидйцем стал в 1892 году Дадабхаи Наороджи, один из отцов-основателей Конгресса. Избирался он в Лондоне, обошёл своего оппонента-консерватора всего на несколько голосов. В парламенте зороастриец Наороджи получил право присягать не на Библии, а на Авесте. А Сунак, помимо прочего – еще и яркий представитель британского капитала. Ну и с какой радости он должен отстаивать там какие-то мифические «российские интересы»? Его назначение министром обороны «ястреба» Бена Уоллеса – абсолютно исчерпывающий шаг, какой линии он намерен придерживаться в российско-украинском конфликте. Отсюда следует два вывода. Во-первых, Риши Сунак твердо намерен в российско-украинском конфликте идти до конца. То есть – добиваться нанесения Москве максимального ущерба, после которого она примет западный ультиматум.