Си Цзиньпин призвал прекратить войну в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за прекращение войны в Украине и начало мирных переговоров. Об этом он заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед началом саммита G20, передает агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин заверил, что позиция Китая по украинскому кризису «ясна и последовательна». Пекин готов играть конструктивную роль в разрешении конфликта. В свою очередь, международное сообщество должно создать условия для прекращения огня в Украине, подчеркнул лидер КНР.

Президент Франции Макрон попросил Си Цзиньпина вернуть российского президента Владимира Путина за стол переговоров с Украиной.

Накануне Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Джо Байденом, на которой оба лидера на фоне ядерных угроз Путина согласились, что «ядерную войну нельзя начинать и нельзя выиграть, и подчеркнули свое несогласие с применением ядерного оружия в Украине». Также лидер Китая предложил Байдену способы урегулирования военного кризиса.

В сообщении китайского МИД по итогам встречи обсуждение ядерный угрозы не упоминалось, однако отмечалось, что Пекин «крайне обеспокоен текущей ситуацией в Украине» и «всегда стоял на стороне мира, и будет продолжать поощрять мирные переговоры».