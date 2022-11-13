Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны

Война может закончиться, если Россия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20. Об этом сообщает The Guardian.

На саммите Зеленский призвал мировое сообщество "закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности", чтобы предотвратить повторение российской агрессии. "После осуществления всех антивоенных мер документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами", - заявил он.

В течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19, исключив из их списка Россию.

Позже Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram расширенный список условий окончания войны: радиационная и ядерная сохранность; продовольственная безопасность; энергетическая сохранность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка; вывод русских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.