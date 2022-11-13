Заявления главы американского Генштаба обострили отношения Украины и США

По их словам, Милли, в отличие от дипломатов, «гораздо охотнее говорит то, что думает». Генерал не раз предлагал прибегнуть к переговорам на текущем этапе войны. «Военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, поэтому необходимо обратиться к другим средствам», – заявил Милли на прошлой неделе, выступая в экономическом клубе Нью-Йорка.

Заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что Киеву нужно «ловить момент» для начала переговоров с Россией зимой, когда «линия фронта может стабилизироваться», «разозлили» власти Украины, пишет Politico со ссылкой на восемь информированных источников.

Как утверждает The New York Times, Милли отстаивал свою точку зрения также на нескольких совещаниях в Белом доме. По его мнению, Киев достиг примерно того, чего мог ожидать до наступления зимы. Вместе с тем, как утверждает газета, точку зрения генерала не разделяет президент Джо Байден. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный накануне, 14 ноября, провел переговоры с Марком Милли и заявил, что украинские военные «не примут никаких переговоров» до тех пор, пока Россия не выведет свои войска: «Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений».

Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что восстановление территориальной целостности – главное условие для начала диалога. Украина готова к переговорам, но только если Россия действительно хочет прийти к миру, заявил Зеленский.

В администрации президента США Джо Байдена не поддержали подход генерала Милли и согласились вести консультации о переговорах с Россией только в координации с Украиной. Резко против выступил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, который призывал Киев выдвинуть «реалистичные» требования к России и подумать о том, чтобы отказаться от идеи вернуть Крым военным путем.

Между тем в Госдепе закладывают основу для возможных переговоров, отметили источники. Однако пока «нет никаких запланированных мест для переговоров, бумаг, стратегий», рассказал один из собеседников Politico.

Президент США Джо Байден накануне, 14 ноября, заявил, что Вашингтон не будет вести переговоры с Москвой об Украине. Комментируя освобождение украинской армией Херсона, он назвал это «значительной победой». Вместе с тем 14 ноября в Анкаре встретились глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. В администрации США заявили, что главной темой переговоров было не урегулирование конфликта вокруг Украины, а снижение рисков ядерной эскалации и обмен заключенными.