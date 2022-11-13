Нормализацию отношений Азербайджана и Армении обсудили Блинкен и Пашинян

Во вторник, 15 ноября, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. В сообщении пресс-службы главы армянского Кабмина говорится, что собеседники обменялись мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Отмечается, что Блинкен и Пашинян затронули состоявшуюся 7 ноября встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Блинкен выразил готовность США и впредь оказывать поддержку нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Пашинян же высоко оценил усилия США и личное участие госсекретаря Блинкена. Собеседники договорились продолжить обсуждение вопросов региональной безопасности, гуманитарных проблем.