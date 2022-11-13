Землян уже 8 миллиардов

15 ноября численность населения Земли достигла отметки в 8 млрд человек. По прогнозам ООН, следующий рубеж в 8,5 млрд будет пройден в 2030 году. Еще через семь лет, в 2037 году, показатель превысит 9 млрд. Об этом сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты Всемирной организации.

В течение всего времени ведения статистики ООН, с 1950 года, Китай занимает первое место в мире по численности населения. Однако ожидается, что к 2024 году его обгонит Индия: в ней будет проживать более 1,43 млрд человек. По прогнозам ООН, к 2100 году население Индии составит около 1,53 млрд человек, в Китае оно снизится до 771 млн человек, третье место займет Нигерия - государство в Западной Африке, где будет проживать около 545 млн человек. В число лидеров также войдут Пакистан, Индонезия, США, Бразилия, Бангладеш, Россия и Мексика.