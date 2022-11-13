Американцы перехватили огромную партию взрывчатки в Оманском заливе

Пятый флот ВМС США перехватил рыболовное судно, которое контрабандой перевозило «огромное» количество взрывчатых веществ. Оно шло из Ирана по маршруту в Оманском заливе, который использовался для перевозки оружия Йеменской группировкой хуситов, пишет Reuters.

Американские военные обнаружили более 70 тонн перхлората аммония, который используют для производства ракет и ракетного топлива, а также взрывчатых веществ. Также на перехваченном судне было четыре члена экипажа из Йемена и 100 тонн мочевинных удобрений, которые используются в сельском хозяйстве и для изготовления взрывчатых веществ.

«Это было огромное количество взрывчатого вещества, достаточное для подпитки более дюжины баллистических ракет средней дальности в зависимости от размера. Незаконная передача смертоносной помощи из Ирана не остается незамеченной. Это безответственно, опасно и ведет к насилию и нестабильности на Ближнем Востоке», - сказал вице-адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием ВМС США, 5-м флотом США и Объединенными морскими силами.

Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии сражается с проиранскими хуситами в Йемене с 2015 года. Королевство неоднократно обвиняло Иран в поставках этой группировке оружия, но Тегеран отрицает это обвинение.