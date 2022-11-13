МВФ призывает лидеров G20 дать свободу экономике
Страны G20 должны отказаться от политики протекционизма и фрагментации мировой экономики на геополитические блоки. Мировые лидеры должны «позволить торговле делать свою работу». Об этом заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на саммите G20, пишет Reuters.
По ее словам, сейчас 345 миллионов человек в мире страдают от продовольственного кризиса из-за войны в Украине, высокой инфляции и климатических катастроф. По этой причине страны G20 должны «позволить торговле делать свою работу».
«Устранение барьеров, особенно для продуктов питания и удобрений, может иметь большое значение для облегчения страданий сотен миллионов людей. Мы не должны допустить, чтобы протекционизм укоренился, а мир распался на отдельные блоки», - сказала Кристалина Георгиева.
Глава МВФ давно предостерегает мировых лидеров от фрагментации мировой экономики на блоки, возглавляемые США и западными союзниками в одном блоке и Китаем - в другом. Она уверена, что это приведет к различным технологическим и нормативным стандартам и усилению торгового протекционизма.
Эксперты Международного валютного фонда подсчитали, что «разделенный» мир ежегодно будет терять не менее 1,5% ВВП.
«И цена будет намного выше - в два раза и более - для стран с открытой экономикой, которые зависят от международного сотрудничества. Еще есть время, чтобы избежать этой ситуации и предотвратить лунатизм в более бедный и менее безопасный мир», - подчеркнула Кристалина Георгиева.