МВФ призывает лидеров G20 дать свободу экономике

Страны G20 должны отказаться от политики протекционизма и фрагментации мировой экономики на геополитические блоки. Мировые лидеры должны «позволить торговле делать свою работу». Об этом заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на саммите G20, пишет Reuters.

По ее словам, сейчас 345 миллионов человек в мире страдают от продовольственного кризиса из-за войны в Украине, высокой инфляции и климатических катастроф. По этой причине страны G20 должны «позволить торговле делать свою работу».

«Устранение барьеров, особенно для продуктов питания и удобрений, может иметь большое значение для облегчения страданий сотен миллионов людей. Мы не должны допустить, чтобы протекционизм укоренился, а мир распался на отдельные блоки», - сказала Кристалина Георгиева.