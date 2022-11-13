Курдские источники сообщают, что по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения. Саман Барзанджи, министр здравоохранения региональной курдской администрации в Сулеймании, не исключил, что число погибших увеличится.

Корпус стражей исламской революции вновь нанес ракетные удары по местам сосредоточения курдской оппозиции на севере Ирака. Также были осуществлены атаки беспилотников.

Сотрудник службы безопасности Курдской демократической партии Ирана – одной из группировок в изгнании, которая подверглась нападению в понедельник, – подтвердил, что были понесены потери, но не предоставил более подробной информации. Начиная с Исламской революции 1979 года, его партия осуществляла повстанческую деятельность, направленную против иранского правительства.

Иран подтвердил нанесение новых ударов по позициям курдских сепаратистских группировок на севере Ирака. Агентство «Fars» сообщает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по местам дислокации террористических групп, действующих вблизи западных границ страны в Иракском Курдистане. Сухопутные войска КСИР обстреляли позиции сепаратистов с применением реактивных систем залпового огня, высокоточного оружия и беспилотников, передает «Fars».

Сообщение об обстрелах поступило после заявления командира базы КСИР Хамзе Сейед аль-Шохада о том, что силы безопасности арестовали более 100 членов сепаратистских и террористических групп, включая участников партий «Комала» и «Демократической партии Иранского Курдистана», которые приложили руку к недавним беспорядкам в Иране.

Иранская сторона обвиняет курдские партии, базирующиеся на севере Ирака, в организации волны протестов, начавшихся в стране с сентября этого года. Первыми вспышками протестного движения стали демонстрации по поводу убийства 22-летней Махсы Амини. В конце октября Корпус стражей исламской революции в течение нескольких дней наносил ракетно-артиллерийские удары по штабам сепаратистских партий.

Иран также обвиняет Саудовскую Аравию в разжигании протестов в стране и финансировании иранских группировок в изгнании. В качестве ответных действий Тегеран ранее пригрозил нанести ракетный удар по Саудовской Аравии, но США направили свои стратегические бомбардировщики к границам Исламской Республики для защиты своего союзника.