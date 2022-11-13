Китай против исключения России из G20

Китай выступает против исключения России из G20. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите «Большой двадцатки», пишут российские СМИ.

«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите «двадцатки», представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «двадцатки» и других международных площадок, и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», - сказал глава китайского внешнеполитического ведомства, обращаясь к своему российскому коллеге.