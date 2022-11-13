Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Палестины Махмуду Аббасу.
В письме говорится: «По случаю национального праздника Государства Палестина от себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние и добрые пожелания. Верю, что благодаря совместным усилиям отношения между нашими странами и дальше будут успешно развиваться как на двусторонней, так и на многосторонней основе. В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Палестины – благополучия и процветания».