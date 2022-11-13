Зеленский призывает не предлагать Украине компромиссы с территорией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с суверенитетом, территорией и независимостью.

"Я хочу, чтобы эта агрессивная война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не абы как... Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять нельзя, и не будет никаких "Минсков-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения", - сказал глава украинского государства во время видеообращения к участникам саммита G-20, его цитируют украинские СМИ.

По словам украинского лидера, российскую агрессию можно и нужно остановить именно сейчас. "Если же ответных действий для восстановления мира не будет, то это означает, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимыми. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Уверен, что именно сейчас надо и можно остановить разрушительную российскую войну", - сказал Зеленский.