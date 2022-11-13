Записал: Джейхун Наджафов, собкор 11:43

Бойцы заградительного отряда ЧВК «Вагнер» стреляют в спины российским военным, которые пытаются бежать с линии фронта. Об этом сказал haqqin.az бывший глава Невского района Санкт-Петербурга и экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга политолог Андрей Корчагин. Комментируя убийство военными ЧВК «Вагнер» дезертировавшего россиянина Евгения Нушина, Корчагин заявил, что кремлевские власти окончательно вернулись к кровавым сталинским временам. Отметим, что в телеграм-канале группы «Вагнера» опубликовано видео, на котором 55-летнего бывшего заключенного Евгения Нушина убивают ударом кувалды по голове.

Нушин присоединился к группе «Вагнера» летом этого года после того, как «повар Путина» Евгений Пригожин начал вербовку заключенных в российских тюрьмах. Нушин был отправлен на фронт на восток Украины и в сентябре сдался ВСУ. В интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову он объяснил свое дезертирство и переход на украинскую сторону тем, что с ним обращались как с пушечным мясом. В телеграм-канале «Серая зона» выложено видео под названием «Молот мести», в котором россиянин говорит, что его ударили по голове и похитили из Киева. После этого он очнулся в подвале у вагнеровцев. «Мне из собственных источников, конспиративных связей достоверно известно, что вагнеровцы убивают тех, кто пытается бежать с фронта. А на Украине желающих дезертировать российских военных сейчас очень много. Если бы не было загранотрядов, то российские военные, особенно мобилизованные, давно бы разбежались», - сказал Корчагин. По его словам, Путин действительно возвращается к сталинским методам управления страной и армией. Российский президент по складу своего сознания живет в сталинском времени и не может придумать ничего другого, кроме как использовать наработки кровавых сталинских времен – стоять сзади, упершись автоматом в затылок военных, которые категорически не желают воевать.

Политолог отмечает, что с началом войны развеялся миф о российской армии как второй армии мира. Никогда еще у России не было таких «дохлых и хилых» вооруженных сил. Сейчас Путин вынужден перегруппировать армию, занять оборонительную линию на левом берегу Днепра. С одной стороны, он надеется с более выгодной позиции отражать контратаки ВСУ. С другой – стремится в любом формате добиться начала переговоров с Зеленским. «У Путина одна надежда – начать разговаривать с Зеленским, но Киев отказывается от любых переговоров с Москвой. Кремль использует посредников и, в первую очередь, президента Эрдогана. Он даже пытается действовать через американскую администрацию, чтобы усадить украинского президента за стол переговоров. Своим отступлением из Херсона Путин хочет показать жест доброй воли. Это такой тактический маневр Кремля – все время подталкивать Эрдогана и американцев к тому, чтобы те склонили Зеленского к переговорам», - полагает Корчагин. Политолог считает, что если Россия укрепится за той естественной линией обороны, какой является Днепр, то контрнаступательные операции ВСУ будут затруднены. Дело в том, что для атаки, имея перед собой водную преграду, нужны несколько иные виды вооружений. Теперь Украине требуется авиация, артиллерия большей дальности, новые ракетные системы и дроны. Западу придется предоставить ей эти системы для того, чтобы Украина смогла наносить разрушительные штурмовые удары по российским войскам за Днепром. Путин знает, что на сегодняшний день у ВСУ такого оружия нет, поэтому его военные предпринимают выгодные для себя маневры, которые позволяют держать ситуацию под относительным контролем и не давать возможности ВСУ перейти к решительной атаке. Но прекращения огня не будет. Украинцы продолжают бить тем, что у них есть, а Запад продолжает поставки оружия, с помощью которого ВСУ ведет огневое давление на окопавшихся путинских солдат. Естественная оборона в виде водной преграды полностью потеряет свое значение, когда у ВСУ появится эффективная авиация.

Корчагин также отметил, что кадровый состав армии Путина ни в какое сравнение не идет с составом украинской армии. В России в армию набирают непонятно кого, совершенно не подготовленных к войне людей, которые абсолютно не желают воевать. «Нет у частично мобилизованных тысяч людей мотивации воевать в Украине. Путин может набрать и отправить на украинский фронт хоть миллион человек, но это будет бессмысленное пушечное мясо, которое под обстрелом высокотехнологичного западного оружия быстро превратится в фарш. Поэтому путинские генералы уже осознали: «чмобики» не помогут. Загнанных в армию мобилизованных бросили на передовую, где они под обстрелами ВСУ роют окопы. А пригожинские вагнеровцы сидят в укрытии и ждут, когда мобилизованные построят линию обороны. Но об этом по российским телеканалам не скажут, а будут продолжать врать про «выравнивание линии фронта». Эксперт исключает вероятность дворцового переворота в России в случае военных поражений российской армии. «Я лично знаю Пригожина и общался с ним, - говорит Корчагин. – У Пригожина есть собственная армия, но он не тот человек, который может пойти на реализацию дворцового переворота. Пригожина вполне устраивает его нынешнее положение. У него прекрасные контакты с Путиным, он позиционирует себя как обладающий реальной силой верный боец российского президента.