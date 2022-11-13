«Бойцы Пригожина стреляют в спины российских солдат и разбивают их головы кувалдами» обстановку на украинском фронте комментирует Андрей Корчагин
Бойцы заградительного отряда ЧВК «Вагнер» стреляют в спины российским военным, которые пытаются бежать с линии фронта. Об этом сказал haqqin.az бывший глава Невского района Санкт-Петербурга и экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга политолог Андрей Корчагин.
Комментируя убийство военными ЧВК «Вагнер» дезертировавшего россиянина Евгения Нушина, Корчагин заявил, что кремлевские власти окончательно вернулись к кровавым сталинским временам.
Отметим, что в телеграм-канале группы «Вагнера» опубликовано видео, на котором 55-летнего бывшего заключенного Евгения Нушина убивают ударом кувалды по голове.
Нушин присоединился к группе «Вагнера» летом этого года после того, как «повар Путина» Евгений Пригожин начал вербовку заключенных в российских тюрьмах.
Нушин был отправлен на фронт на восток Украины и в сентябре сдался ВСУ. В интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову он объяснил свое дезертирство и переход на украинскую сторону тем, что с ним обращались как с пушечным мясом.
В телеграм-канале «Серая зона» выложено видео под названием «Молот мести», в котором россиянин говорит, что его ударили по голове и похитили из Киева. После этого он очнулся в подвале у вагнеровцев.
«Мне из собственных источников, конспиративных связей достоверно известно, что вагнеровцы убивают тех, кто пытается бежать с фронта. А на Украине желающих дезертировать российских военных сейчас очень много. Если бы не было загранотрядов, то российские военные, особенно мобилизованные, давно бы разбежались», - сказал Корчагин.
По его словам, Путин действительно возвращается к сталинским методам управления страной и армией. Российский президент по складу своего сознания живет в сталинском времени и не может придумать ничего другого, кроме как использовать наработки кровавых сталинских времен – стоять сзади, упершись автоматом в затылок военных, которые категорически не желают воевать.
Политолог отмечает, что с началом войны развеялся миф о российской армии как второй армии мира. Никогда еще у России не было таких «дохлых и хилых» вооруженных сил. Сейчас Путин вынужден перегруппировать армию, занять оборонительную линию на левом берегу Днепра. С одной стороны, он надеется с более выгодной позиции отражать контратаки ВСУ. С другой – стремится в любом формате добиться начала переговоров с Зеленским.
«У Путина одна надежда – начать разговаривать с Зеленским, но Киев отказывается от любых переговоров с Москвой. Кремль использует посредников и, в первую очередь, президента Эрдогана. Он даже пытается действовать через американскую администрацию, чтобы усадить украинского президента за стол переговоров. Своим отступлением из Херсона Путин хочет показать жест доброй воли. Это такой тактический маневр Кремля – все время подталкивать Эрдогана и американцев к тому, чтобы те склонили Зеленского к переговорам», - полагает Корчагин.
Политолог считает, что если Россия укрепится за той естественной линией обороны, какой является Днепр, то контрнаступательные операции ВСУ будут затруднены. Дело в том, что для атаки, имея перед собой водную преграду, нужны несколько иные виды вооружений. Теперь Украине требуется авиация, артиллерия большей дальности, новые ракетные системы и дроны. Западу придется предоставить ей эти системы для того, чтобы Украина смогла наносить разрушительные штурмовые удары по российским войскам за Днепром. Путин знает, что на сегодняшний день у ВСУ такого оружия нет, поэтому его военные предпринимают выгодные для себя маневры, которые позволяют держать ситуацию под относительным контролем и не давать возможности ВСУ перейти к решительной атаке. Но прекращения огня не будет. Украинцы продолжают бить тем, что у них есть, а Запад продолжает поставки оружия, с помощью которого ВСУ ведет огневое давление на окопавшихся путинских солдат. Естественная оборона в виде водной преграды полностью потеряет свое значение, когда у ВСУ появится эффективная авиация.
Корчагин также отметил, что кадровый состав армии Путина ни в какое сравнение не идет с составом украинской армии. В России в армию набирают непонятно кого, совершенно не подготовленных к войне людей, которые абсолютно не желают воевать. «Нет у частично мобилизованных тысяч людей мотивации воевать в Украине. Путин может набрать и отправить на украинский фронт хоть миллион человек, но это будет бессмысленное пушечное мясо, которое под обстрелом высокотехнологичного западного оружия быстро превратится в фарш. Поэтому путинские генералы уже осознали: «чмобики» не помогут. Загнанных в армию мобилизованных бросили на передовую, где они под обстрелами ВСУ роют окопы. А пригожинские вагнеровцы сидят в укрытии и ждут, когда мобилизованные построят линию обороны. Но об этом по российским телеканалам не скажут, а будут продолжать врать про «выравнивание линии фронта».
Эксперт исключает вероятность дворцового переворота в России в случае военных поражений российской армии. «Я лично знаю Пригожина и общался с ним, - говорит Корчагин. – У Пригожина есть собственная армия, но он не тот человек, который может пойти на реализацию дворцового переворота. Пригожина вполне устраивает его нынешнее положение. У него прекрасные контакты с Путиным, он позиционирует себя как обладающий реальной силой верный боец российского президента.
У него есть давнишний друг-подельник – ректор Горного Университета Литвиненко, – с которым он вместе организовывал «фабрику троллей». Литвиненко также участвует в финансировании ЧВК «Вагнер», только о нем почему-то никто не говорит. А между тем у Литвиненко в распоряжении находятся огромные капиталы, есть акции АО «ФосАгро», и вот из этих доходов и финансируется группа «Вагнера». Этим людям невыгоден дворцовый переворот, они не стремятся становиться первыми лицами страны. Путин уже на протяжении 23 лет избирается чекистской коллегией в качестве представительного лица, и он всех устраивает. Несмотря на военные неудачи, окружение Путина будет по-прежнему поддерживать его. Там все повязаны друг с другом и только ждут, когда кто-то сделает промашку, чтобы его «сожрать». Поэтому все надежды цивилизованного мира возлагаются сейчас на поставки Западом нового оружия, которое приведет украинскую армию к победе».
Корчагин считает, что Западу не надо опасаться того, что поставленным Киеву оружием ВСУ станут бомбить объекты на российской территории. На войне для того, чтобы победить, надо атаковать противника в любом месте, куда достают твои вооруженные силы, будь то передовая или глубокие тылы. Невозможно победить, стреляя только по фронтам и не уничтожая военную инфраструктуру противника в тылу.
Говоря о потерях РФ на войне, Корчагин сказал, что нет никаких сомнений, что погибших российских военных не меньше 100 тыс. человек. «По моей информации, в России вовсю процветают похоронные коммерческие предприятия. Похоронный бизнес, веночки, гробы и прочее стали одним из самых прибыльных дел. Несмотря на то, что на украинской земле остается много трупов российских солдат, в Россию постоянно привозят погибших военных. Однако это ничего не значит для Путина. К сожалению, мобилизационный ресурс у него еще есть и призыв в армию будет продолжаться. Сейчас российские военкоматы набирают новых призывников, потому что мобилизация в России не ограничена совершенно ничем», - подвел итог Корчагин.