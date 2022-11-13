Экс-главу Шамкира обвиняют в присвоении 7 млн манатов

Стало известно окончательное обвинение экс-главе Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаше Мамедову, а также сумма ущерба, нанесенного государству.

АПА сообщает, что Алимпаша Мамедов обвиняется в нанесении ущерба интересам государства при исполнении служебных обязанностей в течение семи лет работы на посту главы Исполнительной власти Шамкирского района. Всего Мамедов за время работы главой ИВ присвоил деньги и получил взятки на 6 804 613 манатов.

Алимпаша Мамедов был арестован в апреле 2021 года в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Уголовное дело расследуется в Гянджинском суде по тяжким преступлениям.