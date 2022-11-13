В Кремле ответили на заявления Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии. По его словам, заявление, что никакого «Минска-3» не будет, «подтверждает» позицию Киева о нежелании вести переговоры.

«Абсолютно подтверждает», - сказал Дмитрий Песков российским СМИ.

Во время выступления на саммите G20 Владимир Зеленский заявил, что «словам России доверять нельзя, и не будет никаких «Минсков-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения». Зеленский также предложил 10 шагов для возобновления мира в Украине: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.