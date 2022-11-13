Совершившую теракт в Стамбуле террористку готовили PKK и военные из США

Террористка PKK, которая заложила бомбу на стамбульской улице Истикляль, прошла обучение в так называемой разведывательной школе PKK в Кобани, где американские военные читали лекции для боевиков организации. Об этом пишет Yeni Şafak со ссылкой на данные полиции.

Гражданка Сирии Ахлам Альбашир на допросах призналась, что четыре месяца назад в Турцию приехала не одна. С ней приехал еще один террорист Рабочей партии Курдистана, который тоже прошел подготовку в разведывательной школе. При въезде в страну из Сирии они притворились мужем и женой. Его поиски продолжаются.

По словам террористки, приказ о подрыве бомбы в Стамбуле отдал приближенный к одному из лидеров Рабочей Партии Курдистана Ферхату Абди Шахину (Мазлуму Кобани).