Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прекратила свою деятельность в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО и в связи с этим направила письмо генеральному директору ЮНЕСКО, бывшему министру культуры Франции Одри Азуле. Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО.

Однако это решение Мехрибан Алиевой на дипломатическом языке является своего рода протестом против двойственного подхода, проявляемого ЮНЕСКО к Азербайджану, особенно в последние годы. Стало очевидно, что, несмотря на развитие связей с ЮНЕСКО, усилия по пропаганде ценностей организации, поддержку сохранения культурного наследия в ряде стран, ЮНЕСКО так и не ответила на призывы Азербайджана. Несмотря на регулярное информирование ЮНЕСКО о преступлениях Армении на оккупированных территориях, за последние 30 лет ЮНЕСКО не направляла миссии с целью оценки ущерба культурному наследию Азербайджана. Нельзя исключать, что в числе причин проявления односторонней позиции против Азербайджана была гендиректор организации французского происхождения, отмечается в заявлении.

При этом, указывается в заявлении ведомства, еще в 2005 году, при гендиректоре Коитиро Маацуре, ЮНЕСКО на призыв Азербайджана указала в качестве причины, препятствующей отправке миссии, оккупацию азербайджанских территорий Арменией. Несмотря на эту и другие частично справедливые позиции предыдущих гендиректоров организации, уважение к принципам ЮНЕСКО, предполагается, что в основе подходов Одри Азуле лежит клеветническая кампания Франции против Азербайджана и ее противоречивая позиция в отношении Баку, подчеркивается в документе.