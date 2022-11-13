Jerusalem Post: Иран недоволен сближением Израиля с Азербайджаном

Израильское издание Jerusalem Post проанализировало публикации в иранской прессе, в которых говорится об обеспокоенности Ирана ролью Израиля на Кавказе.

Улучшение отношений Израиля с Азербайджаном и Бахрейном вызывает очевидное неприятие со стороны Ирана, который пытается противопоставить дипломатическому успеху Израиля угрозы своим соседям, отмечается в статье.

«В частности, в передовице иранской газеты Fars News содержится пространная критика в адрес Азербайджана и заявления, что Иран не потерпит присутствия Израиля вблизи своих границ.

Тегеран также призывает Баку не позволять никаким иностранным странам влиять на его политику. Это ответ на тесные связи Азербайджана с Турцией и Израилем. «Азербайджан в течение многих лет спонсирует произраильские движения и даже прямое присутствие сионизма в регионе», - утверждается в статье.

Иранское издание Tasnim news цитирует активистов оппозиции в Бахрейне. Общая тенденция этих двух статей призвана предостеречь как Бахрейн, так и Азербайджан.

И неслучайно Иран говорит о новом оружии, таком как «гиперзвуковые» ракеты, в попытке посеять страх в регионе. Тегеран заявил, что его новые ракеты вскоре смогут уклоняться от систем противовоздушной обороны, зная, что Израиль обладает одними из самых передовых ПВО в регионе. Исламская Республика в прошлом пыталась угрожать Израилю высокоточными боеприпасами (ПГМ). Таким образом, контекст здесь таков, что Иран стремится передать послание Азербайджану и Бахрейну, которых он сейчас рассматривает как прифронтовые государства, граничащие с Ираном на море и суше с двух флангов. Смысл в том, что Тегеран может угрожать региону. Иран все больше обеспокоен расширяющимися связями Израиля как с Бахрейном, так и с Азербайджаном, потому что нынешняя ситуация меняет обычную роль Тегерана. И именно в тот момент, когда Иран сталкивается с протестами дома и опасается, что страны, расположенные ближе к нему, могут представлять угрозу», - отмечает Jerusalem Post.